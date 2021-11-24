В Москве в течение суток выявили 2533 случая коронавируса
- AP
«В Москве выявлено 2533 новых случая инфицирования коронавирусом», — говорится в заявлении городского оперштаба в Telegram.
Уточняется, что за 24 часа в городе скончались 93 пациента.
Также отмечается, что в Москве после лечения COVID-19 выздоровели 5393 человека.
В конце октября в Москве вступили в силу очередные коронавирусные ограничения, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.