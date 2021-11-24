Сбивший насмерть двух человек в Тюмени сотрудник СК задержан
- РИА Новости
«Подозреваемый задержан, ему проведено освидетельствование на состояние опьянения. Учитывая тяжесть совершённого преступления, следствие намерено ходатайствовать об избрании ему самой жёсткой меры пресечения — заключения под стражу», — говорится в сообщении.
В СК уточнили, что в ближайшее время сотрудника уволят из ведомства «по отрицательным мотивам».
Ранее стало известно, что сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени.