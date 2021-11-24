В Тюмени сотрудник СК насмерть сбил двух дорожных рабочих

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Сотрудник Следственного комитета насмерть сбил двух дорожных рабочих в Тюмени, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
В Тюмени сотрудник СК насмерть сбил двух дорожных рабочих
  • РИА Новости

«ДТП совершил сотрудник Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК России», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области сообщили, что авария произошла вечером 23 ноября.

«Вчера в 23:00 на улице Федюнинского, 54, в Тюмени автомобилем BMW сбиты двое дорожных рабочих. Предварительно, они переходили дорогу вне пешеходного перехода, производили какие-то работы. Скончались на месте ДТП», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель BMW «был нетрезв».

В сентябре в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что в Казани водитель Mercedes сбил полицейского, пытаясь скрыться от правоохранительных органов.

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