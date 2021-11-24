В Тюмени сотрудник СК насмерть сбил двух дорожных рабочих
- РИА Новости
«ДТП совершил сотрудник Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по 264-й статье УК России», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы ведомства.
В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области сообщили, что авария произошла вечером 23 ноября.
«Вчера в 23:00 на улице Федюнинского, 54, в Тюмени автомобилем BMW сбиты двое дорожных рабочих. Предварительно, они переходили дорогу вне пешеходного перехода, производили какие-то работы. Скончались на месте ДТП», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель BMW «был нетрезв».
В сентябре в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что в Казани водитель Mercedes сбил полицейского, пытаясь скрыться от правоохранительных органов.