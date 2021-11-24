Корабли ЧФ провели учения в Чёрном море

Корабли Черноморского флота (ЧФ) во взаимодействии с самолётами провели учения в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«В данном мероприятии боевой подготовки приняли участие около десяти экипажей самолётов и корабли Новороссийской военно-морской базы ЧФ», — приводит Интерфакс заявление.

Уточняется, что в манёврах приняли участие патрульный корабль «Василий Быков», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск».

Кроме того, истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 из Краснодарского края выполнили учебно-тренировочные полёты над Чёрным морем.

13 ноября стало известно, что ракетный эсминец Porter и штабной корабль USS Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах.