Корабли ЧФ провели учения в Чёрном море
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- РИА Новости
«В данном мероприятии боевой подготовки приняли участие около десяти экипажей самолётов и корабли Новороссийской военно-морской базы ЧФ», — приводит Интерфакс заявление.
Уточняется, что в манёврах приняли участие патрульный корабль «Василий Быков», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск».
Кроме того, истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 из Краснодарского края выполнили учебно-тренировочные полёты над Чёрным морем.
13 ноября стало известно, что ракетный эсминец Porter и штабной корабль USS Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах.