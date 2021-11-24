Корабли ЧФ провели учения в Чёрном море

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Корабли Черноморского флота (ЧФ) во взаимодействии с самолётами провели учения в акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
Корабли ЧФ провели учения в Чёрном море
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«В данном мероприятии боевой подготовки приняли участие около десяти экипажей самолётов и корабли Новороссийской военно-морской базы ЧФ», — приводит Интерфакс заявление.

Уточняется, что в манёврах приняли участие патрульный корабль «Василий Быков», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Ейск».

Кроме того, истребители Су-27СМ3 и Су-30М2 из Краснодарского края выполнили учебно-тренировочные полёты над Чёрным морем. 

13 ноября стало известно, что ракетный эсминец Porter и штабной корабль USS Mount Whitney ВМС США провели учения с кораблями Турции, Румынии и Украины в международных водах. 

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