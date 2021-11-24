Совфед поддержит штрафы для СМИ за рекламу торговли поддельными сертификатами

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В Совфеде поддержат законопроект о введении штрафов до 5 млн рублей для СМИ за распространение информации о торговле поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Совфед поддержит штрафы для СМИ за рекламу торговли поддельными сертификатами
  • РИА Новости

«Поддержим. В условиях пандемии подобные правонарушения имеют повышенную общественную опасность», — приводит РИА Новости его слова.

По данным агентства, Минздрав предложил ввести штрафы до 1 млн рублей за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами, до 5 млн рублей — за повторное нарушение.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели два дела по факту подделки сертификатов о вакцинации.

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