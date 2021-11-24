Совфед поддержит штрафы для СМИ за рекламу торговли поддельными сертификатами
- РИА Новости
«Поддержим. В условиях пандемии подобные правонарушения имеют повышенную общественную опасность», — приводит РИА Новости его слова.
По данным агентства, Минздрав предложил ввести штрафы до 1 млн рублей за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами, до 5 млн рублей — за повторное нарушение.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели два дела по факту подделки сертификатов о вакцинации.