Росздравнадзору могут дать полномочия блокировать сайты за продажу фальшивых справок

Короткая ссылка
Минздрав России подготовил проект о наделении Росздравнадзора полномочиями по решению о блокировке интернет-ресурсов, которые размещают предложения о продаже поддельных медицинских документов.
Росздравнадзору могут дать полномочия блокировать сайты за продажу фальшивых справок
  • Pixabay

Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предусматривает также установление обязанности владельцев сайтов осуществлять мониторинг для выявления информации о продаже поддельных медицинских документов.

Ранее сообщалось, что вСургуте задержали бывшего невропатолога, подозреваемого в торговле фальшивыми справками о противопоказаниях к вакцинации.

Также URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели два дела по факту подделки сертификатов о вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить