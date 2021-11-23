Росздравнадзору могут дать полномочия блокировать сайты за продажу фальшивых справок
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Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект предусматривает также установление обязанности владельцев сайтов осуществлять мониторинг для выявления информации о продаже поддельных медицинских документов.
Ранее сообщалось, что вСургуте задержали бывшего невропатолога, подозреваемого в торговле фальшивыми справками о противопоказаниях к вакцинации.
Также URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели два дела по факту подделки сертификатов о вакцинации.