Росздравнадзору могут дать полномочия блокировать сайты за продажу фальшивых справок

Минздрав России подготовил проект о наделении Росздравнадзора полномочиями по решению о блокировке интернет-ресурсов, которые размещают предложения о продаже поддельных медицинских документов.

Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предусматривает также установление обязанности владельцев сайтов осуществлять мониторинг для выявления информации о продаже поддельных медицинских документов.

Ранее сообщалось, что вСургуте задержали бывшего невропатолога, подозреваемого в торговле фальшивыми справками о противопоказаниях к вакцинации.

Также URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели два дела по факту подделки сертификатов о вакцинации.