В ХМАО задержали бывшего врача, подозреваемого в торговле фальшивыми медотводами
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.
К врачу пришли с обысками после обнаружения поддельных документов у двух сотрудниц крупной строительной компании. Полиция установила, что женщины приобрели справки у бывшего сотрудника городской больницы.
Дома у 54-летнего подозреваемого нашли печати медорганизаций, поддельные заключения о прохождении комиссий, а также крупные денежные суммы в рублях, долларах и евро. В отношении мужчины завели семь уголовных дел.
Женщины, купившие у бывшего врача справки, стали фигурантками дел о приобретении поддельных документов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели два дела по факту подделки сертификатов о вакцинации.