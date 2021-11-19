В ХМАО задержали бывшего врача, подозреваемого в торговле фальшивыми медотводами

В Сургуте задержали бывшего невропатолога, подозреваемого в торговле фальшивыми справками о противопоказаниях к вакцинации.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

К врачу пришли с обысками после обнаружения поддельных документов у двух сотрудниц крупной строительной компании. Полиция установила, что женщины приобрели справки у бывшего сотрудника городской больницы.

Дома у 54-летнего подозреваемого нашли печати медорганизаций, поддельные заключения о прохождении комиссий, а также крупные денежные суммы в рублях, долларах и евро. В отношении мужчины завели семь уголовных дел.

Женщины, купившие у бывшего врача справки, стали фигурантками дел о приобретении поддельных документов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завели два дела по факту подделки сертификатов о вакцинации.