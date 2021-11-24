Синоптик рассказала о погоде в Москве 24 ноября

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала о погоде в Москве 24 ноября.
Синоптик рассказала о погоде в Москве 24 ноября
  • РИА Новости

«Сегодня в столичном регионе начнёт сказываться влияние тёплого атмосферного фронта от циклона, который выходит на северо-запад нашей страны», — цитирует РИА Новости Волосюк.

Она сообщила, что «в Москве в течение дня небо затянет плотная пелена облаков, в послеполуденные часы пойдёт снег, мокрый снег, местами даже закружат метели».

«Преобладающая температура в Москве -1...-3 °С, в Подмосковье — 0...-5 °С», — заявила синоптик.

Ранее URA.RU сообщало, что в ночь на 26 ноября в Тюменской области ожидается резкое похолодание.

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