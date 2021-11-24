«Известия»: Росздравнадзор передал в прокуратуру данные о 37 противниках вакцинации

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Росздравнадзор с 1 ноября собрал материалы на 37 активных противников вакцинации от COVID-19 и передал их в прокуратуру и следственный комитет.

Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что наибольшее число нарушителей было обнаружено в Карелии — собрано 18 материалов, Ростовской области — 8 материалов, Волгоградской области — 5 материалов.

О проходившей операции изданию рассказали в 83 отделениях Росздравнадзора по всей стране. В Москве и Московской области на запросы не ответили.

Ранее сообщалось, что Минздрав России подготовил проект о наделении Росздравнадзора полномочиями по решению о блокировке интернет-ресурсов, которые размещают предложения о продаже поддельных медицинских документов.

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