«Известия»: Росздравнадзор передал в прокуратуру данные о 37 противниках вакцинации
Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что наибольшее число нарушителей было обнаружено в Карелии — собрано 18 материалов, Ростовской области — 8 материалов, Волгоградской области — 5 материалов.
О проходившей операции изданию рассказали в 83 отделениях Росздравнадзора по всей стране. В Москве и Московской области на запросы не ответили.
Ранее сообщалось, что Минздрав России подготовил проект о наделении Росздравнадзора полномочиями по решению о блокировке интернет-ресурсов, которые размещают предложения о продаже поддельных медицинских документов.