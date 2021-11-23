Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение об объединённой системе ПВО с Таджикистаном

Президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму соглашение о создании объединённой системы противовоздушной обороны России и Таджикистана.

«Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о создании Объединённой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан, подписанное в городе Душанбе 27 апреля 2021 года», — говорится в документе.

Отмечается, что новая система станет частью объединённой системы ПВО государств — участников СНГ.

Соглашение заключается на пять лет с возможностью автоматического продления.

В апреле министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о создании Россией и Таджикистаном объединённой системы ПВО.

По его словам, система позволит «повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве».