В Перми вынесли приговор пенсионеру, перерезавшему трос промышленным альпинистам

Суд в Перми приговорил 72-летнего пенсионера к шести годам колонии строгого режима за перерезание троса промышленным альпинистам во время ремонта фасада здания. Об этом сообщает региональная прокуратура.

«Ленинский районный суд г. Перми на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор 72-летнему жителю г. Перми», — говорится в сообщении.

Пенсионер признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК «Покушение на убийство».

По данным следствия, осуждённый потребовал от промышленных альпинистов прекратить работы вблизи его балкона, а затем поднялся на крышу здания и перерезал трос ножом.

Один из альпинистов сорвался вниз, но благодаря срабатыванию страховочной системы не пострадал.

В августе 2019 года в Перми возбудили уголовное дело по факту нападения на промышленных альпинистов.