В Перми вынесли приговор пенсионеру, перерезавшему трос промышленным альпинистам

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Суд в Перми приговорил 72-летнего пенсионера к шести годам колонии строгого режима за перерезание троса промышленным альпинистам во время ремонта фасада здания. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В Перми вынесли приговор пенсионеру, перерезавшему трос промышленным альпинистам
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«Ленинский районный суд г. Перми на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор 72-летнему жителю г. Перми», — говорится в сообщении.

Пенсионер признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК «Покушение на убийство».

По данным следствия, осуждённый потребовал от промышленных альпинистов прекратить работы вблизи его балкона, а затем поднялся на крышу здания и перерезал трос ножом.

Один из альпинистов сорвался вниз, но благодаря срабатыванию страховочной системы не пострадал.

В августе 2019 года в Перми возбудили уголовное дело по факту нападения на промышленных альпинистов.

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