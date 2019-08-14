В Перми завели дело по факту нападения на промышленных альпинистов

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В Перми завели уголовное дело по факту нападения на промышленных альпинистов, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на региональное СУ СК России.
В Перми завели дело по факту нападения на промышленных альпинистов
  • РИА Новости

По имеющимся данным, двое мужчин проводили работы на фасаде девятиэтажного дома на улице Пушкина. 70-летний пенсионер потребовал, чтобы они прекратили работу. Получив отказ, он поднялся на крышу и перерезал трос.

Один из альпинистов сорвался, но после непродолжительного падения повис на страховочном тросе. Второй смог подняться на крышу.

Утверждается, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на семью из трёх человек.

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