В Перми завели дело по факту нападения на промышленных альпинистов

В Перми завели уголовное дело по факту нападения на промышленных альпинистов, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, двое мужчин проводили работы на фасаде девятиэтажного дома на улице Пушкина. 70-летний пенсионер потребовал, чтобы они прекратили работу. Получив отказ, он поднялся на крышу и перерезал трос.

Один из альпинистов сорвался, но после непродолжительного падения повис на страховочном тросе. Второй смог подняться на крышу.

Утверждается, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на семью из трёх человек.