В Перми завели дело по факту нападения на промышленных альпинистов
- РИА Новости
По имеющимся данным, двое мужчин проводили работы на фасаде девятиэтажного дома на улице Пушкина. 70-летний пенсионер потребовал, чтобы они прекратили работу. Получив отказ, он поднялся на крышу и перерезал трос.
Один из альпинистов сорвался, но после непродолжительного падения повис на страховочном тросе. Второй смог подняться на крышу.
Утверждается, что нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области задержали мужчину, подозреваемого в нападении на семью из трёх человек.