Мурашко назвал долю граждан старше 60 лет, привитых от COVID-19
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- РИА Новости
«Доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет также подросла и составляет почти 55%», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Согласно данным на 23 ноября, в России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.