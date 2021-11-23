Мурашко назвал долю граждан старше 60 лет, привитых от COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом назвал долю граждан старше 60 лет, привитых от COVID-19.

«Доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет также подросла и составляет почти 55%», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Согласно данным на 23 ноября, в России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.