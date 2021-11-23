Собянин рассказал о развитии здравоохранения Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости рассказал о развитии здравоохранения Москвы.

«По моим ощущениям, у нас нет такого, знаете, вольготного режима работы. Мы должны сегодня сделать максимально, чтобы завтра здравоохранение Москвы, амбулаторная помощь была на мировом уровне. Поэтому мы занимаемся реконструкцией поликлиник, реконструкцией корпусов больниц, строительством новых корпусов, созданием мощной онкологической службы, службы сосудистой медицины, другие направления, цифровизацией медицины. Причём она одновременно с колёс вступает и в борьбу с ковидом, и помогает бороться с другими болезнями. Потому что на фоне ковида, конечно, огромное количество и осложнений, и проблем у тех людей, которые своевременно не обратились в больницы за плановой помощью или диспансеризацией, всё находится в таком достаточно серьёзном напряжении», — сообщил Собянин.

Согласно данным на 23 ноября, в России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19.

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