В Подмосковье рассказали о трудоустройстве специалистов по окончании целевого обучения
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Программы целевого обучения позволяют обеспечить наши больницы новыми медицинскими кадрами — и, что особенно важно, именно теми, которые необходимы на местах, так как после завершения обучения целевики возвращаются в наши организации», — отметила Стригункова.
Подмосковье сотрудничает с рядом ведущих медвузов России, среди которых Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и РНИМУ им. Н.И. Пирогова.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии ещё свыше 60 медиков присоединились к федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».