В Подмосковье рассказали о трудоустройстве специалистов по окончании целевого обучения

В медучреждения Московской области трудоустроились 208 специалистов по окончании целевого обучения в 2021 году, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Программы целевого обучения позволяют обеспечить наши больницы новыми медицинскими кадрами — и, что особенно важно, именно теми, которые необходимы на местах, так как после завершения обучения целевики возвращаются в наши организации», — отметила Стригункова.

Подмосковье сотрудничает с рядом ведущих медвузов России, среди которых Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии ещё свыше 60 медиков присоединились к федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».