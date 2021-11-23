В Подмосковье рассказали о трудоустройстве специалистов по окончании целевого обучения

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В медучреждения Московской области трудоустроились 208 специалистов по окончании целевого обучения в 2021 году, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
В Подмосковье рассказали о трудоустройстве специалистов по окончании целевого обучения
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Программы целевого обучения позволяют обеспечить наши больницы новыми медицинскими кадрами — и, что особенно важно, именно теми, которые необходимы на местах, так как после завершения обучения целевики возвращаются в наши организации», — отметила Стригункова.

Подмосковье сотрудничает с рядом ведущих медвузов России, среди которых Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского и РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии ещё свыше 60 медиков присоединились к федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

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