В Курской области беременным планируют выплачивать по 5 тысяч рублей за вакцинацию

Беременные женщины в Курской области на сроке от 22 недель, как планируется, будут получать единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Финансовая поддержка для беременных женщин — эту выплату (5 тыс. рублей. — RT) нужно сделать», — цитирует ТАСС Старовойта.

По его словам, данная мера является не просто мотивацией для прохождения вакцинации, но и дополнительной поддержкой при рождении ребёнка.

29 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко на XXII Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя — 2021» высказался о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 беременных.