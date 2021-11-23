В Курской области беременным планируют выплачивать по 5 тысяч рублей за вакцинацию

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Беременные женщины в Курской области на сроке от 22 недель, как планируется, будут получать единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
В Курской области беременным планируют выплачивать по 5 тысяч рублей за вакцинацию
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«Финансовая поддержка для беременных женщин — эту выплату (5 тыс. рублей. — RT) нужно сделать», — цитирует ТАСС Старовойта.

По его словам, данная мера является не просто мотивацией для прохождения вакцинации, но и дополнительной поддержкой при рождении ребёнка.

29 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко на XXII Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя — 2021» высказался о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 беременных.

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