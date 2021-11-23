Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Попова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Рост заболеваемости сохраняется пока в 18 субъектах России», — сообщила Попова.

Она рассказала, что «вместе с тем благодаря принимаемым и принятым уже мерам увеличилось почти в 3,6 раза число регионов, где отмечается снижение заболеваемости».

«И пока стабилизация уровней отмечена в 34 субъектах России», — добавила глава Роспотребнадзора.

Согласно данным на 23 ноября, в России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.

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