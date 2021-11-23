В России под наблюдением врачей находятся более 31 тысячи детей с коронавирусом
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- РИА Новости
RT ведёт трансляцию с заседания.
«Сегодня под наблюдением медицинских работников находятся более 31 тыс. малышей с новой коронавирусной инфекцией», — заявил он.
Всего с начала пандемии медицинская помощь оказана 1,5 млн детей.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что после вакцинации антитела к коронавирусу лучше вырабатываются у подростков, чем у взрослых.