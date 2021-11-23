В России под наблюдением врачей находятся более 31 тысячи детей с коронавирусом

Под наблюдением медиков сегодня находятся более 31 тыс. больных коронавирусом детей. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве.

RT ведёт трансляцию с заседания.

«Сегодня под наблюдением медицинских работников находятся более 31 тыс. малышей с новой коронавирусной инфекцией», — заявил он.

Всего с начала пандемии медицинская помощь оказана 1,5 млн детей.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что после вакцинации антитела к коронавирусу лучше вырабатываются у подростков, чем у взрослых.