Бизнес-коуч Рыжкова рассказала о двукратном увеличении спроса на услуги психологов в России

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Психолог, бизнес-коуч и предприниматель Ирина Рыжкова рассказала, каков спрос на услуги психолога в Москве и России.
Бизнес-коуч Рыжкова рассказала о двукратном увеличении спроса на услуги психологов в России
  • Reuters

Поход к психологу перестал быть для многих людей надуманной блажью или признаком роскоши, превратившись, скорее, в ещё одну жизненную потребность, сказала специалист в беседе с ФАН.

«В последние два года спрос растёт стремительно: по статистике, он увеличился больше чем в два раза. Можно сказать, что не только москвичи, но и все россияне массово пошли к психологам. Очевидно, что на это повлияло растущее чувство одиночества у людей, которое лишь усилилось в период самоизоляции», — сказала специалист.

По её словам, диапазон цен за консультацию варьируется от 1 тыс. до 12 тыс. рублей. При этом есть и эксклюзивные консультации у «звёздных» психологов, которые могут стоить и 20 тыс., и 50 тыс. рублей.

Ранее психолог Павел Жавнеров в беседе с НСН рассказал, как бороться с эмоциональным выгоранием.

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