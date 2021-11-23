Епархиальные Рождественские чтения открылись в ЯНАО

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Епархиальные Рождественские чтения открылись в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа. Форум посвящён 350-летию со дня рождения Петра I.
Епархиальные Рождественские чтения открылись в ЯНАО
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Об этом сообщает «Ямал-Медиа».

Конференция организована в очно-заочном формате. Участниками обсуждения станут более 300 человек из всех муниципалитетов ЯНАО.

Программа включает доклады и лекции научных деятелей, педагогов, историков, богословов. Также организована выставка «Путь к вере».

«Основным в жизни страны остаётся именно морально-нравственная составляющая этого народа. Если она крепкая, то народ сильный, могучий, имеющий большой потенциал жизненный», — заявил архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области пройдёт более 400 мероприятий в год 350-летия Петра I.

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