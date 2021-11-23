Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении

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Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Госдума приняла проект федерального бюджета во втором чтении
  • AP

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Государственная дума 28 октября приняла в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Отмечалось, что в соответствии с проектом федерального бюджета доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023-м — 25,54 трлн рублей, в 2024-м — 25,83 трлн рублей. Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023-м — 25,24 трлн рублей, в 2024-м — 26,35 трлн рублей.

В конце сентября правительство России внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин отметил прорывной рост расходов на здравоохранение в проекте бюджета на 2022—2024 годы. 

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