В Минздраве рассказали, что изменится в процедуре получения медсправок для водителей

В Минздраве рассказали, что изменится в процедуре получения медицинских справок для автомобилистов.

Об этом сообщает «Российская газета».

Как заявили в ведомстве, при медицинском освидетельствовании на дополнительное обследование будут направлять водителей с признаками наркологических расстройств, а также водителей, которых ранее временно лишали прав на управление автомобилем, и больше никаких нововведений не предусмотрено.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года. В настоящее время проект приказа проходит общественное обсуждение.

Из документа следует, что решение о направлении на дообследование будет принимать врач-нарколог.

«Проект приказа направлен на совершенствование организационных форм и методов медицинского обеспечения безопасности дорожного движения в части раннего выявления употребления психоактивных веществ», — говорится в пояснительной записке.

В Минздраве добавили, что медицинские противопоказания для управления автомобилем не меняются. Среди диагнозов, с которыми нельзя получить права, — различные психические заболевания, эпилепсия и некоторые другие.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что российский Минздрав подготовил проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов.