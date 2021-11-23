В Минздраве рассказали, что изменится в процедуре получения медсправок для водителей

Короткая ссылка
В Минздраве рассказали, что изменится в процедуре получения медицинских справок для автомобилистов.
В Минздраве рассказали, что изменится в процедуре получения медсправок для водителей
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

Как заявили в ведомстве, при медицинском освидетельствовании на дополнительное обследование будут направлять водителей с признаками наркологических расстройств, а также водителей, которых ранее временно лишали прав на управление автомобилем, и больше никаких нововведений не предусмотрено.

Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 марта 2022 года. В настоящее время проект приказа проходит общественное обсуждение.

Из документа следует, что решение о направлении на дообследование будет принимать врач-нарколог.

«Проект приказа направлен на совершенствование организационных форм и методов медицинского обеспечения безопасности дорожного движения в части раннего выявления употребления психоактивных веществ», — говорится в пояснительной записке.

В Минздраве добавили, что медицинские противопоказания для управления автомобилем не меняются. Среди диагнозов, с которыми нельзя получить права, — различные психические заболевания, эпилепсия и некоторые другие.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что российский Минздрав подготовил проект новой процедуры получения медицинских справок для автомобилистов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить