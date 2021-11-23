Опрос: фитнес стал самым популярным видом физической активности для петербуржцев

В Санкт-Петербурге провели опрос, в ходе которого выяснилось, какими видами спорта занимаются жители.

Опрос проведён совместно c сайтом «Петербургский дневник» и порталом «Единой карты петербуржца».

28% опрошенных в качестве главного вида спорта назвали фитнес — комплексные занятия физкультурой, 15% предпочитают бег, спортивную ходьбу и лёгкую атлетику, 10% — катание на велосипеде, 8% — лечебную физкультуру, 3% — катание на коньках и лыжах, 2% — футбол, 1% — боевые искусства.

Ещё 4% респондентов затруднились с ответом, 12% выбрали в качестве ответа «что-то другое». 17% жителей города никаким спортом не занимаются.

Ранее фитнес-тренер Никита Воробьёв в беседе с Newinform дал советы по тренировкам в жару.