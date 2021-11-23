Глава МИД России Сергей Лавров заявил о попытках стран Запада политизировать климатическую повестку.

«Уже сегодня можно констатировать, что ряд влиятельных стран, в том числе ЕС, пытаются её политизировать и использовать в качестве инструмента протекционизма», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он отметил, что российская сторона считает, что такой подход «может негативно сказаться на международных усилиях по борьбе с изменением климата».

Соответствующее заявление министр сделал на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона выполняет все свои обязательства в вопросе борьбы с изменением климата.

В конце октября Путин принял участие в пленарном заседании по климату и здравоохранению саммита G20. В частности, президент отметил, что сокращения объёмов выбросов парниковых газов в мире недостаточно и нужно наращивать их поглощение, в чём у России большой потенциал.