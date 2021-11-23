В ЦБ заявили о снижении числа хищений денег у клиентов банков с помощью социнженерии

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Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил, что число хищений денег у клиентов банков с помощью социнженерии значительно снизилось за девять месяцев текущего года.
В ЦБ заявили о снижении числа хищений денег у клиентов банков с помощью социнженерии
  • РИА Новости

«Я хотел бы обратить внимание на показатели по доле социальной инженерии: в 2020 году за девять месяцев 66% всех операций без согласия было совершено с использованием методов социальной инженерии — в результате побуждения клиентов к самостоятельному проведению операций путём обмана или злоупотребления доверием. В 2021 году за три квартала этот показатель снизился на 18 процентных пунктов — до 48%», — цитирует его РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать микрофинансовые организации запрашивать документы и сведения, необходимые для идентификации клиентов.

В июле эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.

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