S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе Шарм-эш-Шейх — Самара
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«Один из пассажиров после взлёта отправился в туалетную комнату, где провёл достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна», — сказала собеседница агентства.
Самолёт совершил вынужденную посадку в Каире.
Отмечается, что тело погибшего уже транспортировали в Самару.
Как пишет Life.ru со ссылкой на источник, до посадки на борт 48-летний мужчина вёл себя спокойно, но был замкнут, а во время полёта разговаривал сам с собой.
Из Шарм-эль-Шейха в Самару мужчина летел один.
Следователи выясняют обстоятельства, при которых умер пассажир самолёта.