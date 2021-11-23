S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе Шарм-эш-Шейх — Самара

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Один из пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх — Самара совершил, согласно имеющимся данным, самоубийство на борту самолёта, подтвердила РИА Новости представитель авиакомпании S7.
S7 подтвердила данные о гибели пассажира на рейсе Шарм-эш-Шейх — Самара
  • © S7 Airlines
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«Один из пассажиров после взлёта отправился в туалетную комнату, где провёл достаточно много времени, что насторожило бортпроводников. Обнаружив пассажира без сознания с признаками суицида, экипаж доложил о ситуации командиру воздушного судна», — сказала собеседница агентства.

Самолёт совершил вынужденную посадку в Каире.

Отмечается, что тело погибшего уже транспортировали в Самару.

Как пишет Life.ru со ссылкой на источник, до посадки на борт 48-летний мужчина вёл себя спокойно, но был замкнут, а во время полёта разговаривал сам с собой.

Из Шарм-эль-Шейха в Самару мужчина летел один.

Следователи выясняют обстоятельства, при которых умер пассажир самолёта.

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