СК выясняет обстоятельства смерти мужчины на рейсе Шарм-эш-Шейх — Самара

Следователи выясняют обстоятельства, при которых умер пассажир самолёта, следовавшего из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Самару.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ранее источник Life.ru сообщил, что на борту самолёта, который совершал рейс из Шарм-эш-Шейха в Самару, обнаружили труп 48-летнего россиянина. Тело было найдено в туалете. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством.

В сентябре самолёт авиакомпании British Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ташкента из-за смерти 83-летней пассажирки на борту.