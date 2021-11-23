СК выясняет обстоятельства смерти мужчины на рейсе Шарм-эш-Шейх — Самара

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Следователи выясняют обстоятельства, при которых умер пассажир самолёта, следовавшего из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Самару.
СК выясняет обстоятельства смерти мужчины на рейсе Шарм-эш-Шейх — Самара
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Ранее источник Life.ru сообщил, что на борту самолёта, который совершал рейс из Шарм-эш-Шейха в Самару, обнаружили труп 48-летнего россиянина. Тело было найдено в туалете. Предварительно, он покончил жизнь самоубийством.

В сентябре самолёт авиакомпании British Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ташкента из-за смерти 83-летней пассажирки на борту.

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