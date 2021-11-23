Генпрокуратура России направила в суд дело против молдавского бизнесмена Платона

Генеральная прокуратура России направила в суд дело в отношении молдавского бизнесмена Вячеслава Платона. Он обвиняется в создании преступного сообщества и совершении незаконных валютных операций.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона... После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки в суд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК России (создание и руководство преступным сообществом), пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).

В октябре Генеральная прокуратура Молдавии отказалась выдать российской стороне банкира Вячеслава Платона, обвиняемого в выводе из России 500 млрд рублей.