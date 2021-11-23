Экипаж субмарины ЧФ провёл учение по постановке мин в акватории Чёрного моря

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Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учение по постановке подводных минных заграждений в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.
Экипаж субмарины ЧФ провёл учение по постановке мин в акватории Чёрного моря
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Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«По замыслу учения экипаж подводной лодки «Великий Новгород», используя скрытность как основное преимущество против надводного корабля, осуществил постановку мин на предполагаемом маршруте следования корабельных группировок условного противника», — говорится в сообщении.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.

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