Экипаж субмарины ЧФ провёл учение по постановке мин в акватории Чёрного моря

Экипаж подводной лодки «Великий Новгород» Черноморского флота провёл учение по постановке подводных минных заграждений в морском полигоне боевой подготовки в акватории Чёрного моря.

Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

«По замыслу учения экипаж подводной лодки «Великий Новгород», используя скрытность как основное преимущество против надводного корабля, осуществил постановку мин на предполагаемом маршруте следования корабельных группировок условного противника», — говорится в сообщении.

Ранее «ПолитЭксперт» передавал, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота России провели боевые стрельбы на активной фазе манёвров на полигоне Клерк в Приморском крае.