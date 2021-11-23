Матвиенко осудила заявления об ответственности КНР за пандемию COVID-19

Заявления об ответственности Китая за пандемию коронавируса необоснованны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Категорически осуждаем вмешательство в дела суверенных государств. При этом пандемия коронавируса не стала исключением — эта общемировая беда была использована как предлог для ничем не подкреплённых обвинений, в том числе и по отношению к Китаю», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

По её словам, в условиях пандемии КНР подаёт отличные примеры управленческих решений.

30 октября представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй назвал доклад Соединённых Штатов о происхождении коронавируса ненаучным.