Матвиенко осудила заявления об ответственности КНР за пандемию COVID-19
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«Категорически осуждаем вмешательство в дела суверенных государств. При этом пандемия коронавируса не стала исключением — эта общемировая беда была использована как предлог для ничем не подкреплённых обвинений, в том числе и по отношению к Китаю», — цитирует РИА Новости Матвиенко.
По её словам, в условиях пандемии КНР подаёт отличные примеры управленческих решений.
30 октября представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй назвал доклад Соединённых Штатов о происхождении коронавируса ненаучным.