Матвиенко осудила заявления об ответственности КНР за пандемию COVID-19

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Заявления об ответственности Китая за пандемию коронавируса необоснованны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко осудила заявления об ответственности КНР за пандемию COVID-19
  • AP

«Категорически осуждаем вмешательство в дела суверенных государств. При этом пандемия коронавируса не стала исключением — эта общемировая беда была использована как предлог для ничем не подкреплённых обвинений, в том числе и по отношению к Китаю», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

По её словам, в условиях пандемии КНР подаёт отличные примеры управленческих решений.

30 октября представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй назвал доклад Соединённых Штатов о происхождении коронавируса ненаучным.

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