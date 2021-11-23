В Евпатории полицейские задержали нарисовавших свастику на памятнике Кирову

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В МВД по Республике Крым заявили, что полицейские задержали двух подростков, осквернивших свастикой бюст советского государственного деятеля Сергея Кирова в Евпатории.
В Евпатории полицейские задержали нарисовавших свастику на памятнике Кирову
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«В ОМВД России по городу Евпатории поступило сообщение о том, что неизвестные лица привязали к памятнику-бюсту С.М. Кирова автомобильную шину и разрисовали его нацистской символикой... В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить и задержать виновных лиц — подростков 17 и 18 лет», — говорится в заявлении.

Отмечается, что молодые люди уже дали признательные показания.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК России (вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества в общественном транспорте или в иных общественных местах).

Ранее Россия решительно осудила осквернение мемориалов Великой Отечественной войны в Молдавии.

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