Кабмин выделит более 1,5 млрд рублей на ремонт системы водоснабжения в Хабаровском крае

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Правительство России направит более 1,5 млрд рублей на реконструкцию системы водоснабжения в Хабаровском крае. Соответствующая информация приводится на сайте кабмина.
Кабмин выделит более 1,5 млрд рублей на ремонт системы водоснабжения в Хабаровском крае
  • РИА Новости

«В ближайшие три года Хабаровский край получит более 1,5 млрд рублей на реконструкцию системы водоснабжения в городе Бикине», — говорится в сообщении.

Как уточняется, финансовые средства будут направлены на реконструкцию систем водозабора и водоочистки, строительство новых водопроводных станций и резервуаров чистой воды.

В сентябре сообщалось, что российское правительство выделит более 130 млн рублей на ремонт инфекционной клинической больницы в Ярославле.

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