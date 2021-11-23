Кабмин выделит более 1,5 млрд рублей на ремонт системы водоснабжения в Хабаровском крае

Правительство России направит более 1,5 млрд рублей на реконструкцию системы водоснабжения в Хабаровском крае. Соответствующая информация приводится на сайте кабмина.

«В ближайшие три года Хабаровский край получит более 1,5 млрд рублей на реконструкцию системы водоснабжения в городе Бикине», — говорится в сообщении.

Как уточняется, финансовые средства будут направлены на реконструкцию систем водозабора и водоочистки, строительство новых водопроводных станций и резервуаров чистой воды.

В сентябре сообщалось, что российское правительство выделит более 130 млн рублей на ремонт инфекционной клинической больницы в Ярославле.