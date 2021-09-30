Кабмин выделит более 130 млн рублей на ремонт больницы в Ярославле
«Подписано распоряжение о выделении более 130 млн рублей на ремонт инфекционной клинической больницы», — цитирует ТАСС Мишустина.
По его словам, данное финансирование поможет быстрее закончить работы и открыть обновлённый станционар уже в декабре.
Он добавил, что важно следить за тем, чтобы в медицинских организациях был запас кислорода.
Ранее в Москве рассказали о ходе ремонта корпусов Городской клинической больницы имени Боткина.