Вирусолог Нетёсов рассказал, как можно убедиться в полном излечении от COVID-19

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетёсов рассказал о том, какие анализы помогут подтвердить полное излечение человека от коронавируса и отсутствие инфекции в его организме.

«Если давать гарантию COVID-free, надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня», — сообщил Нетёсов в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что дополнительной гарантией отсутствия в организме COVID-19 станет отрицательный результат ПЦР-теста на кровь.

«Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM», — сказал врач.

Он пояснил, что такие показатели говорят о том, что острая фаза инфекции миновала по меньшей мере месяц назад.

Ранее вирусолог и профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «360» объяснил тенденцию к снижению летальных исходов влиянием вакцинации.