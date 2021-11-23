Вирусолог Нетёсов рассказал, как можно убедиться в полном излечении от COVID-19

Короткая ссылка
Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетёсов рассказал о том, какие анализы помогут подтвердить полное излечение человека от коронавируса и отсутствие инфекции в его организме.

«Если давать гарантию COVID-free, надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня», — сообщил Нетёсов в интервью радио Sputnik.

Он подчеркнул, что дополнительной гарантией отсутствия в организме COVID-19 станет отрицательный результат ПЦР-теста на кровь.

«Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM», — сказал врач.

Он пояснил, что такие показатели говорят о том, что острая фаза инфекции миновала по меньшей мере месяц назад.

Ранее вирусолог и профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «360» объяснил тенденцию к снижению летальных исходов влиянием вакцинации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить