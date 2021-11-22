В Ленинградской области арестованы мужчины, из автомобиля которых выпал труп
- РИА Новости
В ходе допроса двое задержанных 1998 года рождения подтвердили свою причастность к убийству.
«Кроме того, в ходе проверки показаний на месте один из обвиняемых сознался в убийстве, совершенном на территории Санкт-Петербурга в 2020 году», — сообщил СК.
21 ноября стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых, из автомобиля которых после аварии выпал труп мужчины.
По информации следствия, двое задержанных в ходе конфликта с мужчиной нанесли ему несколько ножевых ранений, а затем решили вывезти тело убитого на автомобиле на территорию Ленинградской области.