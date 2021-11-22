Маршрут Москва — Петербург стал самым популярным ж/д направлением на Новый год

Специалисты центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, что Санкт-Петербург стал одним из самых популярных железнодорожных направлений на новогодние праздники.

Об этом сообщает сайт «Невские новости».

Были проанализированы билеты, которые оформляли для путешествий в период с 25 декабря 2021-го по 10 января 2022 года.

Больше всего поездок запланировано из Москвы в Санкт-Петербург — для путешествия между этими городами оформляется каждый десятый билет в стране. В одну сторону поездка в среднем стоит 2424 рубля.

Как ранее сообщало URA.RU, в Пермском крае утвердили новый национальный туристический маршрут.