Маршрут Москва — Петербург стал самым популярным ж/д направлением на Новый год

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Специалисты центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснили, что Санкт-Петербург стал одним из самых популярных железнодорожных направлений на новогодние праздники.
Маршрут Москва — Петербург стал самым популярным ж/д направлением на Новый год
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Невские новости».

Были проанализированы билеты, которые оформляли для путешествий в период с 25 декабря 2021-го по 10 января 2022 года.

Больше всего поездок запланировано из Москвы в Санкт-Петербург — для путешествия между этими городами оформляется каждый десятый билет в стране. В одну сторону поездка в среднем стоит 2424 рубля.

Как ранее сообщало URA.RU, в Пермском крае утвердили новый национальный туристический маршрут.

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