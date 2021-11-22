В Москве более 50% льготных ипотечных кредитов выдали семьям с одним ребёнком за три месяца

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в период с июля по сентябрь 2021 года 52% кредитов по программе «Семейная ипотека» в Москве были выданы семьям с одним ребёнком.
В Москве более 50% льготных ипотечных кредитов выдали семьям с одним ребёнком за три месяца
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«По данным статистики, семей с одним ребёнком практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми, поэтому их интерес к программе закономерен. Из 1,9 тыс. выданных в столице за III квартал кредитов семейной ипотеки 980 кредитов, или 52% от общего количества, получили семьи с первенцем», — отметил заместитель мэра.

Действие «Семейной ипотеки» было распространено на семьи с одним ребёнком 1 июля 2021 года.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве в июне 2021 года было заключено рекордное количество договоров по оформлению льготной ипотеки.

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