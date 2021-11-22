В Самаре возбудили дело по факту обнаружения тела четырёхлетнего ребёнка в квартире

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребёнка в квартире в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

«В квартире, расположенной в одном из жилых домов по улице Санфировой в Октябрьском районе города Самары, обнаружено тело ребёнка 2017 года рождения без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК «Убийство».

Следствие устанавливает местоположение матери ребёнка.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил 63.RU: «Ребёнка обнаружила супруга собственника квартиры в субботу, 20 ноября. Когда женщина открыла дверь, то увидела на кровати четырёхлетнюю девочку. Она была одета в пижаму, умыта, причёсана, но не дышала. На холодильнике была записка: «Вещи и игрушки отдайте в кризисный центр».

Сотрудники СУ СК России по Самарской области опросили соседей и начали доследственную проверку.

В начале ноября сообщалось, что следователи возбудили два уголовных дела по факту убийства двухлетнего ребёнка в районе Маганского тракта города Якутска.