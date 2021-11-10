СК возбудил два уголовных дела по факту убийства малолетнего ребёнка в Якутии

Короткая ссылка
Следователи возбудили два уголовных дела по факту убийства двухлетнего ребёнка в районе Маганского тракта города Якутска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
СК возбудил два уголовных дела по факту убийства малолетнего ребёнка в Якутии
  • © СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

«По факту обнаружения ночью 9 ноября тела двухлетнего ребёнка с признаками насильственной смерти в квартире дома, расположенного в районе Маганского тракта города Якутска, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего»)», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России («Халатность»). 

По данным следствия, из-за того, что сотрудники органов профилактики выполняли свои обязанности ненадлежащим образом, «не удалось выявить семью, находящуюся в сложной ситуации, и организовать с ней соответствующую работу».

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что жительница деревни Уфа-Шигири убила малолетнюю дочь, которая якобы капризничала и не хотела ложиться спать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить