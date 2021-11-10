СК возбудил два уголовных дела по факту убийства малолетнего ребёнка в Якутии

Следователи возбудили два уголовных дела по факту убийства двухлетнего ребёнка в районе Маганского тракта города Якутска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«По факту обнаружения ночью 9 ноября тела двухлетнего ребёнка с признаками насильственной смерти в квартире дома, расположенного в районе Маганского тракта города Якутска, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего»)», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России («Халатность»).

По данным следствия, из-за того, что сотрудники органов профилактики выполняли свои обязанности ненадлежащим образом, «не удалось выявить семью, находящуюся в сложной ситуации, и организовать с ней соответствующую работу».

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что жительница деревни Уфа-Шигири убила малолетнюю дочь, которая якобы капризничала и не хотела ложиться спать.