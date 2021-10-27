В Свердловской области женщина убила малолетнюю дочь
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«Чудовищную расправу над собственным ребёнком учинила сама заявительница, о чём она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска», — заявил Горелых.
В пресс-службе регионального СУ СК России уточнили, что специалисты проводят экспертизы, в том числе выясняя, была ли женщина адекватной. Следствию известно, что подозреваемую наблюдали врачи, но на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних она не состояла.
Дело направят в суд.
Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбурге задержана 21-летняя женщина, истязавшая своих малолетних детей.