В Свердловской области женщина убила малолетнюю дочь

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Жительница деревни Уфа-Шигири убила малолетнюю дочь, которая якобы капризничала и не хотела ложиться спать, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В Свердловской области женщина убила малолетнюю дочь
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Чудовищную расправу над собственным ребёнком учинила сама заявительница, о чём она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска», — заявил Горелых.

В пресс-службе регионального СУ СК России уточнили, что специалисты проводят экспертизы, в том числе выясняя, была ли женщина адекватной. Следствию известно, что подозреваемую наблюдали врачи, но на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних она не состояла.

Дело направят в суд.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбурге задержана 21-летняя женщина, истязавшая своих малолетних детей.

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