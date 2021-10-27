В Свердловской области женщина убила малолетнюю дочь

Жительница деревни Уфа-Шигири убила малолетнюю дочь, которая якобы капризничала и не хотела ложиться спать, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Об этом сообщает URA.RU.

«Чудовищную расправу над собственным ребёнком учинила сама заявительница, о чём она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска», — заявил Горелых.

В пресс-службе регионального СУ СК России уточнили, что специалисты проводят экспертизы, в том числе выясняя, была ли женщина адекватной. Следствию известно, что подозреваемую наблюдали врачи, но на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних она не состояла.

Дело направят в суд.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбурге задержана 21-летняя женщина, истязавшая своих малолетних детей.