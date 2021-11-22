В начальных классах школ Владивостока отменили занятия 23 ноября из-за непогоды

В мэрии Владивостока заявили, что в начальных классах школ города было решено отменить занятия 23 ноября из-за снежного циклона.

Об этом говорится на сайте мэрии.

«Синоптики прогнозируют на завтра сильный ветер до 17-22 м/с, с порывами до 25-27 м/с... Кроме того, после прошедшего сегодня дождя на дорогах и тротуарах наблюдаются гололедные явления. Принято решение разрешить родителям учеников 1-4 классов оставить детей дома. Прогулом этот день считаться не будет», — заявил руководитель оперативного штаба Тарас Фищук.

В местном Управлении образования подчеркнули, что решение касается только муниципальных школ обеих смен.

Ранее сообщалось, что в Усть-Алданском районе Якутии зарегистрировали морозы до -50 °С, из-за чего многие школьники были переведены на дистанционное обучение.