В начальных классах школ Владивостока отменили занятия 23 ноября из-за непогоды

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В мэрии Владивостока заявили, что в начальных классах школ города было решено отменить занятия 23 ноября из-за снежного циклона.
В начальных классах школ Владивостока отменили занятия 23 ноября из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте мэрии.

«Синоптики прогнозируют на завтра сильный ветер до 17-22 м/с, с порывами до 25-27 м/с... Кроме того, после прошедшего сегодня дождя на дорогах и тротуарах наблюдаются гололедные явления. Принято решение разрешить родителям учеников 1-4 классов оставить детей дома. Прогулом этот день считаться не будет», — заявил руководитель оперативного штаба Тарас Фищук.

В местном Управлении образования подчеркнули, что решение касается только муниципальных школ обеих смен. 

Ранее сообщалось, что в Усть-Алданском районе Якутии зарегистрировали морозы до -50 °С, из-за чего многие школьники были переведены на дистанционное обучение.

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