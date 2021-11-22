Турпоток на Ставрополье превысил 1 млн человек с начала года

Число туристов, посетивших Ставропольский край с начала 2021 года, превысило 1 млн.

Об этом пишет newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«В городах Кавказских Минеральных Вод отдохнули более 880 тыс. человек. Средняя заполняемость санаториев составляет 90%», — добавил на оперативном совещании министр туризма и оздоровительных курортов региона Кирилл Реут.

В целом в регион приехали в два раза больше отдыхающих, чем годом ранее.

Также стало известно, что с начала 2021 года в подмосковном Воскресенске побывали 403 тыс. человек, передаёт телеканал «360». Наибольшей популярностью пользовалась усадьба Кривякино.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае утвердили новый национальный туристический маршрут.