Турпоток на Ставрополье превысил 1 млн человек с начала года

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Число туристов, посетивших Ставропольский край с начала 2021 года, превысило 1 млн.
Турпоток на Ставрополье превысил 1 млн человек с начала года
  • РИА Новости

Об этом пишет newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«В городах Кавказских Минеральных Вод отдохнули более 880 тыс. человек. Средняя заполняемость санаториев составляет 90%», — добавил на оперативном совещании министр туризма и оздоровительных курортов региона Кирилл Реут.

В целом в регион приехали в два раза больше отдыхающих, чем годом ранее.

Также стало известно, что с начала 2021 года в подмосковном Воскресенске побывали 403 тыс. человек, передаёт телеканал «360». Наибольшей популярностью пользовалась усадьба Кривякино.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае утвердили новый национальный туристический маршрут.

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