В Пермском крае утвердили новый национальный туристический маршрут
- © Владимир Первенцев
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Федеральное агентство по туризму.
«НеобыЧАЙные истории земли Пермской» — круглогодичный маршрут продолжительностью четыре дня и три ночи рассказывает о пермских купцах, завёзших в Россию чай, поставки которого шли из Китая, говорится в сообщении ведомства.
«Он знакомит с традициями русского чаепития и меценатства, театральной жизнью губернской Перми и купеческого Кунгура и местными гастрономическими обычаями», — описывает ведомство вариант путешествия по Прикамью.
Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».