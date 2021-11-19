В Пермском крае утвердили новый национальный туристический маршрут

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Экспертный совет по развитию внутреннего и въездного туризма при Ростуризме утвердил новый национальный туристический маршрут по Пермскому краю.
В Пермском крае утвердили новый национальный туристический маршрут
  • © Владимир Первенцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Федеральное агентство по туризму.

«НеобыЧАЙные истории земли Пермской» — круглогодичный маршрут продолжительностью четыре дня и три ночи рассказывает о пермских купцах, завёзших в Россию чай, поставки которого шли из Китая, говорится в сообщении ведомства.

«Он знакомит с традициями русского чаепития и меценатства, театральной жизнью губернской Перми и купеческого Кунгура и местными гастрономическими обычаями», — описывает ведомство вариант путешествия по Прикамью.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», глава Кронштадтского района Олег Довганюк рассказал о туристическом потенциале культурного центра «Остров фортов».

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