Прокуратура запросила 5,5 года колонии для уроженца Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на суд.
В качестве государственного обвинителя выступил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика. Он запросил для Эдгара Алехандро Валеро пять с половиной лет колонии общего режима.
В прениях защита предложила ограничиться сроком, который подсудимый уже отбыл под стражей. В зачёт ему пошло и время, проведённое с сентября 2019 года в аргентинской тюрьме до экстрадиции в Россию в марте 2021-го, а также содержание в казанском СИЗО.
Преступление совершено в ночь на 16 июля 2018 года в помещении торгового павильона на территории «Казанской ярмарки». Похищенное принадлежит ООО «Сэвен Даймондс».