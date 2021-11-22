Прокуратура запросила 5,5 года колонии для уроженца Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей в Татарстане

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В Приволжском районном суде Казани завершились прения по делу о краже драгоценностей из павильона выставочного центра «Казанская ярмарка» в 2018 году.
Прокуратура запросила 5,5 года колонии для уроженца Колумбии, обвиняемого в краже драгоценностей в Татарстане
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на суд.

В качестве государственного обвинителя выступил заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика. Он запросил для Эдгара Алехандро Валеро пять с половиной лет колонии общего режима.

В прениях защита предложила ограничиться сроком, который подсудимый уже отбыл под стражей. В зачёт ему пошло и время, проведённое с сентября 2019 года в аргентинской тюрьме до экстрадиции в Россию в марте 2021-го, а также содержание в казанском СИЗО.

Преступление совершено в ночь на 16 июля 2018 года в помещении торгового павильона на территории «Казанской ярмарки». Похищенное принадлежит ООО «Сэвен Даймондс».

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