В Кремле заявили, что по делу о гибели «Курска» было следствие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют версию бывшего командующего Северным флотом (1999—2001 годы) адмирала Вячеслава Попова, согласно которой подводная лодка «Курск» затонула в результате столкновения с иностранной субмариной.

«Никак, мы её (версию. — RT) оставляем абсолютно без комментариев», — сказал Песков.

Он напомнил, что проводилось следствие и следователи пришли к окончательному выводу.

Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов ранее в интервью РИА Новости выдвинул гипотезу, что подлодка «Курск» затонула в результате столкновения с иностранной субмариной.

Он заявил, что сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская подлодка «Курск», а находившаяся рядом иностранная субмарина, которую впоследствии обнаружили у берегов Норвегии.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Погибли все 118 членов экипажа.

По официальной версии, гибель судна произошла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды, который привёл к детонации.