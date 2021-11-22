В Кремле заявили, что по делу о гибели «Курска» было следствие
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«Никак, мы её (версию. — RT) оставляем абсолютно без комментариев», — сказал Песков.
Он напомнил, что проводилось следствие и следователи пришли к окончательному выводу.
Бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов ранее в интервью РИА Новости выдвинул гипотезу, что подлодка «Курск» затонула в результате столкновения с иностранной субмариной.
Он заявил, что сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская подлодка «Курск», а находившаяся рядом иностранная субмарина, которую впоследствии обнаружили у берегов Норвегии.
Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Погибли все 118 членов экипажа.
По официальной версии, гибель судна произошла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды, который привёл к детонации.