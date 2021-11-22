Адмирал Попов рассказал детали о предполагаемом столкновении «Курска» с иностранной подлодкой

Бывший командующий Северным флотом (1999-2001) адмирал Вячеслав Попов в интервью РИА Новости заявил, что сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская подлодка «Курск», а находившаяся рядом иностранная субмарина, которую впоследствии обнаружили у берегов Норвегии.

Он рассказал, что в результате лабораторного анализа сигналов SOS с подлодки было установлено, что они подаются каким-то механизмом.

«Вот, и подчёркиваю, у нас на наших подводных лодках ни таких механизмов, ни систем для подачи этих, этого сигнала у нас нет. Поэтому подавать его могла только подводная лодка иностранная», — сказал Попов.

Он добавил, что «глубоко убеждён», что это была иностранная подлодка, которая получила повреждения в результате столкновения с «Курском» и последующего большого взрыва боезапаса на «Курске».

Также Попов заявил, что российская противолодочная авиация ВМФ впоследствии обнаружила эту иностранную субмарину. Он отметил, что субмарина «некоторое время находилась на грунте, восстанавливала свою способность двигаться».

«И когда восстановила, она пошла к себе в базу, что было зафиксировано и нашей противолодочной авиацией уже у берегов Норвегии», — утверждает адмирал.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Погибли все 118 членов экипажа.

По официальной версии, гибель судна произошла в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды, который привёл к детонации.

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