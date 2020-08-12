В Петербурге почтили память погибших на подлодке «Курск»

На Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге почтили память погибших на подлодке «Курск».

Об этом сообщают «Невские новости».

«В те тяжёлые дни все ждали чуда. Но его не случилось. Боль от этой трагедии по-прежнему не утихает», — заявил губернатор Александр Беглов.

После официальной части мероприятия он пообщался с родственниками погибших.

Также стало известно, что на Балтийском флоте состоялись памятные мероприятия, посвящённые 20-й годовщине трагедии. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Балтийского региона пресс-службы Западного военного округа.

Памятные мероприятия были организованы в филиале Военного учебно-научного центра «Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова». Пятеро выпускников проходили службу на «Курске».

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Погибли все 118 членов экипажа.

Как отмечал российский лидер Владимир Путин, катастрофа стала «проявлением общего состояния вооружённых сил».