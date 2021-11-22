В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет
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Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона.
Согласно документу, первым компонентом вакцины необходимо привиться до 20 декабря, а вторым — до 20 января.
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