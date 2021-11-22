В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет

В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона.

Согласно документу, первым компонентом вакцины необходимо привиться до 20 декабря, а вторым — до 20 января.

Ранее в Тамбовской области ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет.

Также стало известно, что в Пензенской и Кировской области жителей старше 60 лет обязали пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что негативных последствий от многократной ревакцинации против коронавируса обнаружено не было.

Главврач Одинцовской больницы Андрей Фадеев в беседе в «360» объяснил, почему люди, пренебрегающие масочным режимом, могут не сразу заболеть коронавирусом.