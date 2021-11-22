Расчёты комплексов «Триумф» и «Панцирь» уничтожили ракеты условного противника в Крыму

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Расчёты зенитных ракетных комплексов «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», расположенные в Крыму, отработали уничтожение крылатых ракет условного неприятеля в ходе планового учения.
Расчёты комплексов «Триумф» и «Панцирь» уничтожили ракеты условного противника в Крыму
  • РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа провели плановое учение по поиску и уничтожению воздушных целей. В ходе учения военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника», — сказано в сообщении.

Как ранее передавало ФАН, в Приморском крае морпехи Тихоокеанского флота отработали тактики защиты побережья от условного противника с моря.

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