В суд Москвы вновь поступило дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков

В Зюзинский районный суд Москвы вновь поступили материалы административного дела в отношении рэп-исполнителя Алексея Узенюка, известного как Элджей, о пропаганде наркотических средств.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Материал в отношении Узенюка А.А. зарегистрирован судом. Дата рассмотрения дела пока не назначена», — заявил собеседник агентства.

Рэп-исполнителю вменяют ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России (пропаганда наркотических средств с использованием интернета).

Ранее протокол на рэпера Элджея о пропаганде наркотиков уже поступал в суд, но он был возращён составителю в связи с недостатками.