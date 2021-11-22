В суд Москвы вновь поступило дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков

Короткая ссылка
В Зюзинский районный суд Москвы вновь поступили материалы административного дела в отношении рэп-исполнителя Алексея Узенюка, известного как Элджей, о пропаганде наркотических средств.
В суд Москвы вновь поступило дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Материал в отношении Узенюка А.А. зарегистрирован судом. Дата рассмотрения дела пока не назначена», — заявил собеседник агентства.

Рэп-исполнителю вменяют ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России (пропаганда наркотических средств с использованием интернета).

Ранее протокол на рэпера Элджея о пропаганде наркотиков уже поступал в суд, но он был возращён составителю в связи с недостатками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить