В суд Москвы вновь поступило дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Материал в отношении Узенюка А.А. зарегистрирован судом. Дата рассмотрения дела пока не назначена», — заявил собеседник агентства.
Рэп-исполнителю вменяют ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России (пропаганда наркотических средств с использованием интернета).
Ранее протокол на рэпера Элджея о пропаганде наркотиков уже поступал в суд, но он был возращён составителю в связи с недостатками.